VIDEO Boxe | Olimpiadi Tokyo | Irma Testa sul podio | il bronzo è tuo!

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo lo splendidodi qualche giorno fa, finalmente oggi è arrivato il momento perdi mettersi al collo il suo premio. La nostra portacolori, infatti, ha centrato questo risultato storico per i nostri colori nella categoria dei pesi piuma dialledi2021. L’azzurra si è arresa ai punti e con verdetto non unanime alla filippina Nesthy Petecio, conquistando comunque una meritata medaglia di, la prima della storia per il pugilato femminile italiano. I cartellini dei giudici: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29. Dopo alcuni giorni di ...

... e molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la, ... Netflix, Prime, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al ...... è installata la piccola targa in ceramica allora realizzata dal Comune, targa che nell'... utilizzando il colore in tutti i modi possibili, dalla bomboletta spray ai guantoni da, con la ...Dopo lo splendido bronzo di qualche giorno fa, finalmente oggi è arrivato il momento per Irma Testa di mettersi al collo il suo premio. La nostra portacolori, infatti, ha centrato questo risultato sto ...Il bronzo olimpico messaggio di speranza per i meno fortunati in Italia, dove la boxe funziona diversamente ...