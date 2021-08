Soccorsi nella notte due giovani turisti tedeschi a Passo Pramollo (Di martedì 3 agosto 2021) Due turisti tedeschi, un minorenne del 2004 di Lippstadt e una giovane del 1994 di Winnenden sono stati Soccorsi questa notte alle prime ore del mattino dal Soccorso Alpino stazione di Moggio, assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco non lontano da Passo Pramollo. La richiesta di aiuto è arrivata al Nue112 intorno alle 23.15 da alcuni amici dei due che si trovavano in albergo a Passo Pramollo segnalando che gli amici li avevano chiamati per aver perso l’orientamento. I due erano partiti da Passo ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) Due, un minorenne del 2004 di Lippstadt e una giovane del 1994 di Winnenden sono statiquestaalle prime ore del mattino dal Soccorso Alpino stazione di Moggio, assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco non lontano da. La richiesta di aiuto è arrivata al Nue112 intorno alle 23.15 da alcuni amici dei due che si trovavano in albergo asegnalando che gli amici li avevano chiamati per aver perso l’orientamento. I due erano partiti da...

Advertising

UdineseTV : Soccorsi nella notte due giovani turisti tedeschi a Passo Pramollo - - ilnazionaleit : Allarme in montagna: soccorsi due alpinisti bloccati lungo una parete nella zona di Balme - torinoggi : Allarme in montagna: soccorsi due alpinisti bloccati lungo una parete nella zona di Balme - PiuValliTV : TANTI SOCCORSI IN MONTAGNA Intervento nella serata di domenica 1 agosto da parte del Soccorso alpino e speleologi… - antoninorusso64 : RT @UILofficial: #2Agosto #stragediBologna Dopo 41 anni restano ancora impresse nella memoria le immagini delle macerie, dei soccorsi e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorsi nella Dramma in albergo: cameriere ritrovato morto in una camera ...soccorsi sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti sul caso. L'Aquila, dramma in un albergo: cameriere di 52 anni ritrovato morto in una camera Un uomo è stato trovato senza vita nella ...

Si perdono sopra Pontebba, scatta l'allarme a notte fonda: uno è un minorenne (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Si smarrisce nella nebbia sotto i Laghi d'Olbe a Sappada Si perde sul sentiero a 1.200 metri a Forni di… I soccorsi in montagna diventano un ...

Soccorsi nella notte due giovani turisti: avevano perso l'orientamento Oggi Treviso Soccorsi nella notte due giovani turisti tedeschi a Passo Pramollo Due turisti tedeschi, un minorenne del 2004 di Lippstadt e una giovane del 1994 di Winnenden sono stati soccorsi questa notte alle prime ore del mattino dal Soccorso Alpino stazione di Moggio, assieme ...

Cade e sbatte la testa durante un’escursione, soccorso a Vulcano LIPARI – I carabinieri della stazione di Vulcano, nelle Eolie, hanno soccorso un 21enne messinese che ieri, nel corso di un’escursione in solitaria sull’Isola, era caduto accidentalmente, battendo la ...

...sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti sul caso. L'Aquila, dramma in un albergo: cameriere di 52 anni ritrovato morto in una camera Un uomo è stato trovato senza vita...(Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Si smarriscenebbia sotto i Laghi d'Olbe a Sappada Si perde sul sentiero a 1.200 metri a Forni di… Iin montagna diventano un ...Due turisti tedeschi, un minorenne del 2004 di Lippstadt e una giovane del 1994 di Winnenden sono stati soccorsi questa notte alle prime ore del mattino dal Soccorso Alpino stazione di Moggio, assieme ...LIPARI – I carabinieri della stazione di Vulcano, nelle Eolie, hanno soccorso un 21enne messinese che ieri, nel corso di un’escursione in solitaria sull’Isola, era caduto accidentalmente, battendo la ...