FMI | altra mossa anti-crisi

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario internazionale ha approvato un’assegnazione generale di diritti speciali di prelievo (Dsp) per un totale di 650 miliardi di dollari (circa 456 miliardi in Dsp), al fine di incentivare la liquidità a livello globale. “Si tratta di una decisione storica – la massima assegnazione di Dsp nella storia del Fmi e una boccata d’ossigeno per l’economia globale in un momento disenza precedenti”, ha dichiarato il direttore generale del FMI Kristalina Georgieva. “L’assegnazione dei Dsp – ha spiegato in una nota – andrà a beneficio di tutti i membri, risponderà al fabbisogno globale di riserve a lunga scadenza, ...