Bugo: chi è, età, carriera, Morgan, chi è la moglie, figlio, Sanremo, testo e video di "E invece sì" (Di martedì 3 agosto 2021) Battiti Live: questa sera, 3 agosto, anche Bugo parteciperà alla trasmissione di Italia 1. Bugo: chi è, età, carriera Bugo è il nome d'arte di Cristian Bugatti, nato a Rho il 2 agosto del 1973. Dall'inizio ella sua carriera ha spaziato tra moltissimi generi musicali: dal rap alla musica elettronica, dal folk al pop, tanto da essere definito "fantautore". Ha già partecipato a Sanremo lo scorso anno insieme a Morgan, abbandonando il palco durante l'esibizione. Quest'anno è ritornato sul palco dell'Ariston con il brano "E invece sì".

