A Washington Seppi sfida Auger - Aliassime: in palio i quarti (Di martedì 3 agosto 2021) Andreas Seppi torna in campo nella tarda serata italiana per il secondo turno del "Citi Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari in corso sui campi in cemento di Washimgton D. C ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Andreastorna in campo nella tarda serata italiana per il secondo turno del "Citi Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari in corso sui campi in cemento di Washimgton D. C ...

Advertising

zazoomblog : Atp Washington 2021: programma e orari di martedì 3 agosto con Seppi - #Washington #2021: #programma #orari - sportface2016 : #Tennis #AtpWashington 2021: programma e orari di martedì 3 agosto. In campo anche Andreas #Seppi - livetennisit : ATP 500 Washington: Il programma completo di Martedì 03 Agosto 2021. Di nuovo in campo Seppi. Sinner impegnato nel… - JUANPRADOTENIS : RT @federtennis: Vittoria in rimonta di Andreas #Seppi nel 1° turno di Washington: 3-6 7-5 6-3 al giapponese Uchiyama! ?? #stayFIT | #tenni… - MercRF : RT @federtennis: Vittoria in rimonta di Andreas #Seppi nel 1° turno di Washington: 3-6 7-5 6-3 al giapponese Uchiyama! ?? #stayFIT | #tenni… -