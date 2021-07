Ginnastica | Olimpiadi Tokyo | chi sostituisce Simone Biles nelle finali a volteggio e parallele? Le due novità

(Di sabato 31 luglio 2021)non disputerà ledi specialità ale alleasimmetriche alledi2021. La statunitense ha dovuto rinunciare a causa delle criticità psico-motorie che la stanno affliggendo. Chi prenderà il posto della 24enne nei due atti conclusivi in programma domenica 1° agosto all’Ariake Gymnastics Centre? Alsarà rimpiazzata dalla connazionale MyKayla Skinner, quarta in qualifica ma originariamente esclusa dalla finale a causa della regola dei passaporti visto chee Jade Carey si ...

Durante la prima parte delle(qualifiche, gara a squadra, all - around) abbiano assistito a un atteggiamento della giuria che è molto gradito al pubblico dei puristi , ovvero un apprezzamento importante nei confronti ...... 8) Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò 8:33 " VELA femminile Laser Radial (FINALE ORO) Silvia Zennaro (Laser Radial donne) 9:25 " VOLLEY maschile ITALIA - VENEZUELA (gironi) 10:00 "...La ginnastica artistica si gode il suo ultimo giorno di riposo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 prima delle attesissime Finali di Specialità che ci terranno compagnia tra domenica 1° e martedì 3 agosto. A ...Simone Biles non disputerà le Finali di specialità al volteggio e alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense ha dovuto rinunciare a causa delle criticità psico-motorie c ...