Sky vuole Antonio Conte come opinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) Sky corteggia Conte, offerto un posto da ospite speciale Corriere della sera, pagina 45, di Guido De Carolis. Antonio Conte aspetta e, nell’attesa, potrebbe diventare l’ospite più prestigioso di Sky per la prossima stagione televisiva. Il tecnico ha riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni e poi ha chiuso il rapporto con il club nerazzurro. È stato accostato a varie panchine, tra le altre Real Madrid e Tottenham, ha scelto di non ripartire subito, ma di attendere un’occasione convincente. Nell’accordo di risoluzione firmato con l’Inter è stata inserita una clausola che non permette al tecnico di allenare in Italia fino alla fine ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 luglio 2021) Sky corteggia, offerto un posto da ospite speciale Corriere della sera, pagina 45, di Guido De Carolis.aspetta e, nell’attesa, potrebbe diventare l’ospite più prestigioso di Sky per la prossima stagione televisiva. Il tecnico ha riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni e poi ha chiuso il rapporto con il club nerazzurro. È stato accostato a varie panchine, tra le altre Real Madrid e Tottenham, ha scelto di non ripartire subito, ma di attendere un’occasione convincente. Nell’accordo di risoluzione firmato con l’Inter è stata inserita una clausola che non permette al tecnico di allenare in Italia fino alla fine ...

