Preghiera della sera del 30 Luglio 2021 | “Veglia su di me Padre amato”

"Veglia su di me Padre amato", questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga

