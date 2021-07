Olimpiadi Tokyo: Il nuotatore no-vax Andrew senza mascherina in mixed zone. Il CIO valuta provvedimenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Un no-vax a Tokyo 2020. Sta facendo decisamente discutere l’atteggiamento di Michael Andrew, nuotatore statunitense che proprio nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio, si è piazzato in quinta posizione nella Finale nei 200 misti. Ma Il nome dell’atleta classe 1999, che in più occasioni ha manifestato pubblicamente la sua intenzione di non vaccinarsi contro il Covid-19, nelle ultime ore è al centro del dibattito non per i suoi meriti sportivi ma per via dei suo comportamento irrispettoso e decisamente provocatorio in materia di protocollo sanitario. Secondo Christine Brennan infatti, storica giornalista in forza a USA Today, CNN e ABC ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Un no-vax a2020. Sta facendo decisamente discutere l’atteggiamento di Michaelstatunitense che proprio nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio, si è piazzato in quinta posizione nella Finale nei 200 misti. Ma Il nome dell’atleta classe 1999, che in più occasioni ha manifestato pubblicamente la sua intenzione di non vaccinarsi contro il Covid-19, nelle ultime ore è al centro del dibattito non per i suoi meriti sportivi ma per via dei suo comportamento irrispettoso e decisamente provocatorio in materia di protocollo sanitario. Secondo Christine Brennan infatti, storica giornalista in forza a USA Today, CNN e ABC ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - FranzFrullani : RT @SkyTG24: Prima storica medaglia azzurra nell'arco femminile per Lucilla #Boari a #Tokyo2020 ?? - Ubitennis : Olimpiadi Tokyo 2020: Khachanov porta il tennis russo in finale -