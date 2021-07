Ufficiale | Imolese | risoluzione consensuale con Masala

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’, tramite una nota sul proprio sito, ha comunicato l’addio con Alessandro, centrocampista centrale classe 1996. Ecco la nota del club: “Calcio 1919 comunica che in data odierna è stata sottoscritta, di comune accordo, ladel contratto del calciatore Alessandro. Il club augura ad Alessandro le migliori fortune umane e professionali”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In terza serie, successivamente, ha sommato ulteriori esperienze con Tuttocuoio, Cuneo, Reggina, Lucchese,e Sicula Leonzio.