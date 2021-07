(Di mercoledì 28 luglio 2021) Aveva già fatto balenare l'idea, Eugenio, presidente della Regione Toscana, ma ha voluto renderla ufficiale in Consiglio regionale, intervenendo dopo la comunicazione dell'assessore alle infrastrutture, Stefano Baccelli sulle strade regionali. Ed eccola l'idea: istituire ilper i Tir sulla Firenze-Pisa-Livorno. Perchè la Regione vuole creare la società Toscana Strade e dovrà avere risorse per gestire ladi grande comunicazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Trasporti, Giani: «Fi-Pi-Li a pedaggio per i Tir. Così mettiamo la strada in sicurezza»

... ma cercherò di spiegare loro che questo e' per loro funzionale ad avere una strada più sicura', ha aggiunto, sottolineando che i flussi di traffico della Fi - Pi - Li 'impongono un nuovo ......con il Cdm di domani mattina potrebbero arrivare anche nuove misure anti - Covid sue ...secondo i dati dell'ultimo bollettino anticipato su Facebook dal presidente della Regione EugenioAveva già fatto balenare l'idea, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ma ha voluto renderla ufficiale in Consiglio regionale, intervenendo dopo la comunicazione dell'assessore alle infrast ...Toscana Strade, la società che la Regione Toscana vuole creare, "dovrà avere risorse sufficienti" per gestire la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, e per questo potrà essere introdotto un pedaggio, "non per i ...