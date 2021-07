PlayStation sempre più esclusive su PC! 'Nixxes ci darà una grandissima mano' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sony potrebbe non aver fatto tante mosse per acquisire studi come Microsoft. Tuttavia, questo mese Sony ha annunciato l'acquisizione di Nixxes. Questo è uno studio di sviluppo che, da oltre un decennio, ha lanciato molti porting per PC. Tuttavia, ora sembra che la società lavorerà esclusivamente sui giochi PlayStation per la piattaforma PC. Almeno secondo una recente dichiarazione del CEO di PlayStation Jim Ryan. È stato più o meno ipotizzato che Nixxes sia stato acquistato per i porting su PC di IP PlayStation. Tuttavia, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan in una nuova intervista sulla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sony potrebbe non aver fatto tante mosse per acquisire studi come Microsoft. Tuttavia, questo mese Sony ha annunciato l'acquisizione di. Questo è uno studio di sviluppo che, da oltre un decennio, ha lanciato molti porting per PC. Tuttavia, ora sembra che la società lavorerà esclusivamente sui giochiper la piattaforma PC. Almeno secondo una recente dichiarazione del CEO diJim Ryan. È stato più o meno ipotizzato chesia stato acquistato per i porting su PC di IP. Tuttavia, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan in una nuova intervista sulla ...

Advertising

bigdarktiger : L'ESCLUSIVA PlayStation più VENDUTA di sempre! - ManiacsDigi : - Nicco2D : Non voglio fare l'acido ma per aprire il canale Twitch ufficiale PlayStation Italia non potevano aspettare di avere… - Nerdream_it : Lem #Olimpiadi di #Tokyo2020 sono in corso e videoludicamente sale sempre la scimmia negli appassionati, di… - mandyislnfIames : ti piacciono i videogiochi? se sì preferiti del momento? — Molto!! Sin da bambina ho sempre avuto diversi videogioc… -