Mercato Juventus | occhi sul gioiello della Fiorentina | va in scadenza

Mercato Juventus – C'è un difensore che piace molto ai bianconeri, e non da ora, vale a dire Nikola Milenkovic. Calciatore che può essere utilizzato nella difesa a tre come centrale, ma anche come esterno destro in una difesa a quattro. Insomma la duttilità non gli manca di certo ed è per questo motivo che il difensore della Fiorentina ha tanti estimatori. Il serbo, come ha riportato oggi La Gazzetta dello Sport, è intenzionato a rifiutare la proposta di rinnovo che gli arriverà dal club gigliato. Mercato Juventus, occhi su Milenkovic Il suo accordo scadrà nel 2022 e ...

