I Maneskin in Campidoglio. La Raggi li accoglie come fossero il Papa (Di martedì 27 luglio 2021) Raramente in Campidoglio negli ultimi anni il protocollo è stato così serrato. Prima dei Maneskin la stessa chirurgica precisione era stata riservata a Papa Francesco e all'allenatore della Roma Josè Mourinho. Una implicita gerarchia dei tempi. D'altronde il gruppo è ormai una gallina dalle uova d'oro. La vittoria dell'Eurovision, le classifiche scalate in mezzo mondo, gli articoli d'elogio persino sul New York Times. A chi dunque, se non ai quattro ragazzi di Monte Verde, che da pischelli suonanti su via del Corso sono assurti a rockstar di fama internazionale, elargire la lupa capitolina, il massimo riconoscimento per i romani che ...

