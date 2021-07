Dove si trova Temptation Island 2021? Ecco dove lo fanno, il luogo (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island 2021 è pronto a esordire nella serata di mercoledì 30 giugno con nuove coppie, tentatrici e tentatori tutti da scoprire. Il programma che sarà visibile ogni settimana di luglio su Canale 5 è pronto a tenere nuovamente compagnia agli appassionati. In molti si sono chiesti dove effettivamente viene girata la trasmissione. Qual è il luogo che accompagnerà i partecipanti nei litigi, nei falò e negli incontri intimi? Il villaggio in questione è l’Is Morus Relais in provincia di Cagliari a Santa Margherita di Pula. Fin dal 2015 il programma è accompagnato dallo splendido ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021)è pronto a esordire nella serata di mercoledì 30 giugno con nuove coppie, tentatrici e tentatori tutti da scoprire. Il programma che sarà visibile ogni settimana di luglio su Canale 5 è pronto a tenere nuovamente compagnia agli appassionati. In molti si sono chiestieffettivamente viene girata la trasmissione. Qual è ilche accompagnerà i partecipanti nei litigi, nei falò e negli incontri intimi? Il villaggio in questione è l’Is Morus Relais in provincia di Cagliari a Santa Margherita di Pula. Fin dal 2015 il programma è accompagnato dallo splendido ...

