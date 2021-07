(Di martedì 27 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – E’ un Andrea“carico” quello che oggi ha presentato Maxcome allenatorenuova. Dopo le polemiche per la “SuperLega”, nata e morta nel giro di pochi giorni, dopo lo scudetto “mancato”passata stagione e dopo il trionfo dell’Italia agli Europei (“Complimenti a Gravina, a Mancini e a tutti gli azzurri”), il numero unosocietà bianconera si affida (anzi, si riaffida) al tecnico toscano, che ha già guidato lafra il 2014 e il 2019. “Ci tenevo a essere qui per dare il benvenuto a Max. E’ ...

Advertising

romeoagresti : #Agnelli: “Ci tenevo ad essere qui con Max. Inutile che mi dilunghi nella presentazione del palmarès di Max. Ci è s… - GoalItalia : 'Allegri è un rischio, ma con lui si lavora ogni giorno per vincere: è l'allenatore giusto' ?? Agnelli riabbraccia… - SkySport : Chiellini, Agnelli sul rinnovo con la Juve: 'Non è un problema, firmerà dopo le vacanze' #SkySport #Juventus… - IlModeratoreWeb : Agnelli “Con Allegri nel solco della tradizione Juve” - - nestquotidiano : Agnelli “Con Allegri nel solco della tradizione Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Con

L'Allegri 2 - 0 è iniziato. A tutti gli effetti col ritiro precampionato, ma adesso anchela presentazione del tecnico livornese che ha riabbracciato la Juventus dopo 2 anni. Andreaha preso parte alla conferenza stampa, spiegando la scelta di richiamare 'Max' al timone. Ma ...Allegri in conferenza stampaMassimiliano Allegri inizia la conferenza stampa, in compagnia del presidente Andreache, prima di lasciare la parola al tecnico, ha voluto fare i ...Giornata di presentazione per Massimiliano Allegri, l’allenatore torna sulla panchina della Juventus. I bianconeri sono reduci da una stagione deludente con Andrea Pirlo come tecnico, la squadra ha co ...Juventus, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Allegri, Agnelli ha chiarito il futuro di Giorgio Chiellini ...