Migranti: almeno 57 morti in naufragio al largo della Libia. Quasi mille morti nel Mediterraneo quest'anno (Di lunedì 26 luglio 2021) almeno 57 person e, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in un naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l’ Organizzazione internazionale delle migrazioni . «Un’altra tragedia. Con questo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021)57 person e, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in unal. Lo riferisce l’ Organizzazione internazionale delle migrazioni . «Un’altra tragedia. Cono...

