Oroscopo Leone | domani 26 luglio | amore | lavoro e fortuna

(Di domenica 25 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 26? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il lunedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici del, sembra essere interessato da alcuni rapidi transiti leggermente negativi. Non vi attende nulla di troppo fastidioso, ma quasi certamente non riuscirete ad inseguire liberamente le vostre belle ambizioni, né a fare dei passi avanti ...

domani lunedìamore In coppia: il partner è in grado di appagare le vostre aspettative e voi siete pieni di tenerezza. Soli: l'aria profuma d'amore... potreste rivedere una persona che ...Per gli altri segni dell'di domani guardate qui: ARIETE: REALIZZARE LE VOSTRE AMBIZIONI GEMELLI: AVETE LA MASSIMA VISIBILITA' CANCRO: EVITARE UN ATTEGGIAMENTO RIGIDO: BANDO ALL'...Le previsioni per l'oroscopo del 26 luglio per i nati sotto il segno del Leone, una buona situazione lavorativa vi aspetta, ma nulla di grande per voi single ...Le previsioni per l'oroscopo del 26 luglio per i nati sotto il segno dei Gemelli, una buona giornata, ma occhio ai litigi con il partner stabile ...