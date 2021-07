Incendi in Sardegna | la Regione decreta lo stato d' emergenza

(Di domenica 25 luglio 2021) commenta La Giunta dellahato lod', propedeutico alla richiesta didi calamità da parte del governo, per glidivampati nel territorio di Oristano.

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - Maurizio101112 : RT @EnricoLetta: Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e ai tanti… - AgataSicily : RT @lafedecorsi: Se vedete animali che hanno bisogno di aiuto loro ci sono. Fate girare per favore, e mandate aiuti alla clinica. Siamo sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

21.46 Giuntavara stato emergenza La Giunta regionale, presieduta dal governatore Christian Solinas, ha ... Sagama, Macomer, Arzana e Villagrande, tutti territori coinvolti neglidi ...Intervento anche a Loiri Porto San Paolo Di: RedazioneLive Le fiamme hanno aggredito anche il nord. Protezione civile, forestale e vigili del fuoco stanno intervenendo nelle ...Da quando sono stanziali, i fenicotteri a Cagliari e nell’Isola sono sempre di più. In Sardegna questi meravigliosi uccelli sono protagonisti ormai non più solo del periodo estivo.Le fiamme non danno tregua alla Sardegna. Le persone evacuate nelle ultime ore sono circa 1.500 a causa del gigantesco incendio scoppiato nel ...