Clio Make Up dimagrita, come ha fatto perdere peso? (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Clio confessa tutto, la famosa Makeup artist questa volta con il suo pubblico parla di un percorso diverso dal solito. La conosciamo davvero tutti e forse non ci sta nessuno che può dire di non avere nella borsetta un suo rossetto o un suo illuminante per non parlare del mascara. Eppure, forse anche grazie al Leggi su youmovies (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.confessa tutto, la famosaup artist questa volta con il suo pubblico parla di un percorso diverso dal solito. La conosciamo davvero tutti e forse non ci sta nessuno che può dire di non avere nella borsetta un suo rossetto o un suo illuminante per non parlare del mascara. Eppure, forse anche grazie al

Advertising

zazoomblog : Clio Make Up racconta la sua trasformazione: Ecco come ho perso 20 chili - #racconta #trasformazione: #perso - slowmorenas : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland - lealu85 : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland - notevennina : ma tutti clio make up su twitter? ma lasciate che si trucchi un po’ come ca??????o vuole #TemptationIsland - punk8z : @brainmotel amo tu sei la clio make up dimmi tutto -