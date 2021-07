Uk, il Principe Harry nega che pubblicherà un libro di memorie dopo la morte della Regina (Di sabato 24 luglio 2021) Il Principe Harry ha smentito la notizia che aveva iniziato a circolare sui media: non pubblicherà un secondo libro di memorie dopo la morte di sua nonna, la Regina Elisabetta II . Leggi anche > ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha smentito la notizia che aveva iniziato a circolare sui media: nonun secondodiladi sua nonna, laElisabetta II . Leggi anche > ...

