Spalletti: “Il Napoli ha un calciatore straordinario, possibile che nessuno lo abbia capito?” (Di giovedì 22 luglio 2021) Luciano Spalletti elogia Elmas. Il tecnico dei partenopei durante l’incontro con i tifosi del Napoli presenti nel ritiro azzurro a Dimaro, ha parlato di Elmas, affermando di essere meravigliato dalla forza e dalle qualità del centrocampista macedone. Alla domanda di un tifoso sul possibile tuorlo di Elmas, Spalletti ha risposto: “Non riuscite a capirlo perché ha troppe caratteristiche, lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte, abbiamo davanti qualcosa di eccezionale”. “Forse però si basa troppo sulla corsa e resistenza, questo suo continuo andare in giro per il campo lo fa perdere un po’ di vista ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 luglio 2021) Lucianoelogia Elmas. Il tecnico dei partenopei durante l’incontro con i tifosi delpresenti nel ritiro azzurro a Dimaro, ha parlato di Elmas, affermando di essere meravigliato dalla forza e dalle qualità del centrocampista macedone. Alla domanda di un tifoso sultuorlo di Elmas,ha risposto: “Non riuscite a capirlo perché ha troppe caratteristiche, lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte,mo davanti qualcosa di eccezionale”. “Forse però si basa troppo sulla corsa e resistenza, questo suo continuo andare in giro per il campo lo fa perdere un po’ di vista ...

