Il video di Solero Lorenzo Fragola e i The Kolors | un tuffo negli anni ’80 tra moda e musica

(Di giovedì 22 luglio 2021) Esce ildidie i The: la clip ufficiale del singolo è disponibile da oggi su YouTube, prodotto da Borotalco TV per la regia di Fabrizio Conte. Ildiè stato girato nella meravigliosa cornice di Villa Clerici a Milano, una location d’eccezione dove è stato ricreato un set fotografico e una sfilata. I protagonisti sonoe i Thema anche gli abiti della Maison Enrico Coveri, a sottolineare il legame speciale tra lae la ...

Advertising

Aurora_2032 : RT @VEVO_IT: @lorenzofragola torna insieme ai @TheKolors con la nuova hit dell’estate dal sapore anni 80 “Solero” ??Guardate qui il video u… - VEVO_IT : @lorenzofragola torna insieme ai @TheKolors con la nuova hit dell’estate dal sapore anni 80 “Solero” ??Guardate qui… - LatinaBiz : San Bruno di Segni -

Ultime Notizie dalla rete : video Solero

Federico Chiesa "Ti amo mamma"/, la telefonata dal campo di Wembley Come riferisce l'edizione ... Nell'alessandrino, precisamente nel comune di, due auto sono venute a contatto: la vittima ...E dal 2 luglio sarà la volta di. Noi di Soundsblog, ovviamente, vi terremo aggiornati con audio, testo edella canzone non appena disponibili.Ecco la clip del brano prodotto da Zef, un tuffo negli anni '80 tra moda e musica, mentre su TikTok spopola la challenge “#Solero” ...Il video di 'Solero', il singolo di Lorenzo Fragola e The Kolors arriva su YouTube. Il video, prodotto da Borotalco TV per la regia di Fabrizio Conte, è stato girato a Villa Clerici a Milano, dove è ...