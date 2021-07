Bella scena a Dimaro | Spalletti | Politano e Zielinski cantano Sarò con te insieme ai tifosi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Al termine dell'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a, in cui il mister Lucianoe i giocatori Piotre Matteohanno risposto alle domande deipresenti, su richiesta di una tifosa, i tre hanno cantato il coro "con te"a tutta la piazza.

Advertising

godchamet : ovviamente questo discorso vale anche per molti altri animali però al momento sto emotivamente assistendo ad una sc… - MariaAngelaAnt5 : RT @undefedeted: “se quello vetrate potessero parlare “ questa rimarrà sempre la scena più bella ?? #prelemi - Stefycr7T : RT @undefedeted: “se quello vetrate potessero parlare “ questa rimarrà sempre la scena più bella ?? #prelemi - lunaticaa04 : RT @undefedeted: “se quello vetrate potessero parlare “ questa rimarrà sempre la scena più bella ?? #prelemi - LBartolomeo : Anch'io voglio contribuire La più bella scena d'amore. Una passione pazzesca #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Bella scena

Il Fatto Quotidiano

... è sempre più" FOTO "Ballando con le Stelle", Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giuria NON PERDERTI ANCHE ?> "Love is in the Air" anticipazioni 22 luglio: colpo dialle nozze di ...... sul piazzale della Rocca echeggia lavoce di Sabrina Gasparini e il suo quartetto. In piazza Borghesi di Savignano il 10 agosto è diun duo femminile napoletano, Ebbanesis , con Viviana ...Dopo 'Il divin codino' l’attrice sarà nella serie televisiva 'Romulus'. Negli anni ha lavorato anche con star come Banderas e ...A Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, organizzata dall'associazione “Il mammalucco”, si è svolta sul sagrato della bella chiesa parrocchiale, una serata dedicata al teatro con l'attrice Michela Inn ...