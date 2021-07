Vivi e lascia vivere: quante puntate, durata e quando finisce la serie con Elena Sofia Ricci (Di domenica 18 luglio 2021) Vivi e lascia vivere: quante puntate, durata e quando finisce (replica) quante puntate sono previste per Vivi e lascia vivere, la serie tv in replica su Rai 1 con Elena Sofia Ricci? Ve lo diciamo subito: la fiction è composta da 12 episodi, che saranno trasmessi su Rai 1 da domenica 18 luglio 2021 alle ore 21.25 in replica in sei serate. Per ogni puntata vengono infatti proposti due episodi. La prima andrà ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 luglio 2021)(replica)sono previste per, latv in replica su Rai 1 con? Ve lo diciamo subito: la fiction è composta da 12 episodi, che saranno trasmessi su Rai 1 da domenica 18 luglio 2021 alle ore 21.25 in replica in sei serate. Per ogni puntata vengono infatti proposti due episodi. La prima andrà ...

Advertising

GuidaTVPlus : 18-07-2021 21:25 #Rai1 Vivi e lascia vivere - S1E1 - Il ritorno #Thriller,pertuttalafamiglia,noir #StaseraInTV - in_visibil : Questa storia che se non esci il sabato sera sei sfigato (o altro, come qui sotto) deve finire. Esco quando mi par… - hooneymoony : @CorneliaHale94 Vivi e lascia vivere non l'ho vista e non ho intenzione di farlo ?? Non c'è proprio paragone tra le due secondo me - gianlu_79 : RT @bubinoblog: VIVI E LASCIA VIVERE, PRIMA PUNTATA: TORNA SU RAI1 LA FICTION CON ELENA SOFIA RICCI - bubinoblog : VIVI E LASCIA VIVERE, PRIMA PUNTATA: TORNA SU RAI1 LA FICTION CON ELENA SOFIA RICCI -