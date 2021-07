Uno Mattina, spunta il nome della nuova conduttrice: c’è l’annuncio (Di domenica 18 luglio 2021) Una diretta Instagram ha fatto spuntare nuovi indizi per la futura conduzione di Uno Mattina dopo la sua edizione estiva Roberta Capua, attualmente impegnata alla conduzione di Estate in Diretta con Gianluca Semprini è stata ospite di Davide Maggio in una diretta Instagram cui hanno lasciato spazio a domande di curiosità e sul futuro della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Una diretta Instagram ha fattore nuovi indizi per la futura conduzione di Unodopo la sua edizione estiva Roberta Capua, attualmente impegnata alla conduzione di Estate in Diretta con Gianluca Semprini è stata ospite di Davide Maggio in una diretta Instagram cui hanno lasciato spazio a domande di curiosità e sul futuroL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

raffaellapaita : 'Bonafede è stato uno dei peggiori ministri. Abbiamo tentato di mandarlo a casa più volte. Ci siamo fermati per ris… - Renato_Corghi : Secondo qualcuno di nostra conoscenza immagino sarebbe folle non alzarsi la mattina per uno stipendio che non perme… - lladystrange : io però merito di trovarne uno domani mattina sulla mia scrivania.. :( - Bluefidel47 : @VezzoliNarciso Solo se lo farai ogni mattina, 7 giorni su 7.?? Top!!! Mi piacciono i coraggiosi, che ci mettono la… - Sabry09439578 : RT @Gianmar26145917: @Roberta7416 @Sabry09439578 Oh, questa mattina ape con amici, uno fa: 'Sei il meglio che si è conservato' E io: 'Ero… -