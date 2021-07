Calciomercato Inter, doppio colpo per Inzaghi (Di domenica 18 luglio 2021) L’Inter lavora sul Calciomercato per regalare a Simone Inzaghi i giusti rinforzi in vista della prossima stagione: i nerazzurri, dopo la cessione di Hakimi, sono pronti a mettere a segno un paio di colpi in entrata per rinforzare la propria rosa con un occhio attento ai conti. Marotta, infatti, avrebbe già individuato due profili da portare a Milano: si tratta di Nandez del Cagliari – con cui i rapporti sono ottimi post affare Barella – e Bellerin dell’Arsenal per sostituire l’esterno del PSG. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Calciomercato Inter, I DUE COLPI IN ENTRATA Nandez e Bellerin ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) L’lavora sulper regalare a Simonei giusti rinforzi in vista della prossima stagione: i nerazzurri, dopo la cessione di Hakimi, sono pronti a mettere a segno un paio di colpi in entrata per rinforzare la propria rosa con un occhio attento ai conti. Marotta, infatti, avrebbe già individuato due profili da portare a Milano: si tratta di Nandez del Cagliari – con cui i rapporti sono ottimi post affare Barella – e Bellerin dell’Arsenal per sostituire l’esterno del PSG. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport., I DUE COLPI IN ENTRATA Nandez e Bellerin ...

Advertising

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Calciomercato Inter, c'è il si di #Nandez. #Marotta per il prestito, il Cagliari vuole di più - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Sacchi: '#Allegri guarda solo a tattica ed episodi, ma la sua #Juve è favorita. #Conte all'#Inter faceva pure il dirigente.… - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: -