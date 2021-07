Variante Delta | dove torna il coprifuoco e qual è la situazione in Italia

(Di sabato 17 luglio 2021) Laviene considerata la responsabile dell'aumento dei contagi che si sta rilevando a livello europeo. In alcune regioni del Vecchio Continente si sta provando a porre riparo, ripristinando anche quelle che sembravano essere restrizioni finite ormai in archivio. Il caso più eclatante è quello della Spagnadiversi territori stanno varando nuove norme che contemplano il. Quello che, in, a lungo è stato il divieto di circolazione notturna senza motivi di lavoro, salute o necessità.a Barcellona: la notizia fa effetto Si inquadrano in questa ...

SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - Gigliom57 : RT @pbecchi: La variante Delta di fatto ha sostituito il virus. Brusaferro dice che i vaccini sono efficaci anche contro di essa e che ad… - AlibrandoR : RT @pbecchi: La variante Delta di fatto ha sostituito il virus. Brusaferro dice che i vaccini sono efficaci anche contro di essa e che ad… -

Immancabilmente, la sua scienza medica è servita per fare il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus e, soprattutto, sulla diffusione della: 'I contagi - ha annunciato ...Ripristiniamo una intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che in questo momento hanno il più alto tasso di incidenza delladel virus', ha spiegato il presidente ...I numeri sono quelli dei nuovi contagi Covid, variante Delta, che sta colpendo maggiormente proprio la popolazione arrivata tardi al programma di vaccinazione: i giovani. Ormai è un dato di fatto che ...Come ottenere il Green Pass: nuovo decreto in arrivo! di Elena Beneventi 11 minuti fa. Il Governo è al lavoro sulle nuove regole da fissare per il rilascio del Green Pass. In que ...