FC Copenaghen-Aalborg BK domenica | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Midtjylland, distratto dall’impegno di Champions, ha steccato al debutto in campionato e questo evento offre una buona chanche alla co-favorita nella lotta per il titolo, segnatamente il, per passare da subito in vantaggio. L’AaB spera di classificarsi tra le prime sei in questra stagione, dopo il settimo del 2020-21 (o primo del gruppo InfoBetting: Scommesse Sportive e