Covid | due bambini sono gravi | cosa sta succedendo?

Due bambini, uno di 11 anni e uno di due mesi sono ricoverati in gravi condizioni a causa del Covid-19. Entrambi sono in cura all'ospedale di Palermo. Un bimbo di 11 anni e un altro di soli due mesi sono ricoverati all'ospedale di Palermo dopo essere risultati positivi al virus da Covid-19. I medici hanno rivelato che le patologie che hanno colpito i bambini sono pregresse. Nel frattempo, in Sicilia si sono registrati dei contagi in aumento, tanto che le infezioni sono

