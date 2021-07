Cannes 74, a "Titane" di Julia Ducournau la Palma d'oro (con gaffe) (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente della giuria, Spike Lee, sbaglia a leggere e rivela in anticipo il vincitore. E' la seconda volta che vince una donna nella storia del festival Leggi su rainews (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente della giuria, Spike Lee, sbaglia a leggere e rivela in anticipo il vincitore. E' la seconda volta che vince una donna nella storia del festival

