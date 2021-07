Sconcerti sull’Atalanta | “Un grande successo per loro Rimanere in alto…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti dell’Atalanta. Le parole di Mario“L’Atalanta? E’ unquello che ha ottenuto, anche sein alto un anno in più per una società del genere credo diventi sempre più faticoso”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara ...