Covid, Tokyo cede alle pressioni olimpiche: gli atleti avranno un protocollo "allentato" (Di venerdì 16 luglio 2021) Come l'Europa con la Uefa, così anche il Giappone sta cedendo alle pressioni del Cio. La pandemia non può rovinare le Olimpiadi, e così Tokyo sta valutando un protocollo "allentato" per gli atleti, e persino di socchiudere le porte al pubblico, nonostante sia in pieno stato d'emergenza. Agli atleti sarà concesso il ??permesso di gareggiare anche se hanno avuto stretti contatti con persone infette, a condizione che risultino negativi al test effettuato poco prima della gara. Come riportato dai media giapponesi ripresi dallo Spiegel, il governo sta ...

