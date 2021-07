Con la Mercedes sul tratto vietato e sulla ciclabile, aggredisce prima gli ambulanti e poi carabinieri: arrestato e già condannato (Di venerdì 16 luglio 2021) MAROTTA - I carabinieri della Stazione di Marotta hanno tratto in arresto un giovane 25enne della zona per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 25enne, alla guida della sua ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 luglio 2021) MAROTTA - Idella Stazione di Marotta hannoin arresto un giovane 25enne della zona per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 25enne, alla guida della sua ...

Advertising

discoradioIT : ?? Le hanno rubato il furgone attrezzato per il figlio #disabile, una mamma di Ossago Lodigiano ha lanciato un appel… - vivereurbino : da Vivere Fano Marotta: con la Mercedes lungo la ciclabile del lungomare, 25enne dà in escandescenza contro ambulan… - mario_felici : RT @VerreLuciano: >L'APPELLO DI UNA MAMMA: AIUTATEMI!< LE RUBANO IL FURGONE PER IL FIGLIO DISABILE E LA MADRE E' DISPERATA. 'AIUTATEMI A R… - cristin86212732 : RT @VerreLuciano: >L'APPELLO DI UNA MAMMA: AIUTATEMI!< LE RUBANO IL FURGONE PER IL FIGLIO DISABILE E LA MADRE E' DISPERATA. 'AIUTATEMI A R… - MshAllh_theBook : RT @VerreLuciano: >L'APPELLO DI UNA MAMMA: AIUTATEMI!< LE RUBANO IL FURGONE PER IL FIGLIO DISABILE E LA MADRE E' DISPERATA. 'AIUTATEMI A R… -