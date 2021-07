Acquaroli: “Marche in zona gialla? Sarebbe assurdo, abbiamo solo 2 persone in terapia intensiva” (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Marche rischiano di scivolare in zona gialla? Francesco Acquaroli respinge l’ipotesi che rimbalza su alcuni giornali. E lo fa con una lunga intervista al quotidiano La Verità. Partendo dalla necessità di rivedere i parametri attuali. «Se la zona gialla scatta quando si raggiungono 50 nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti – premette il governatore della Marche – e se la media nazionale è attualmente di 11, la media dei nuovi positivi settimanali nelle Marche in questo momento è di 14 su 100.000 abitanti. Quindi, chi mette in giro certe ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Lerischiano di scivolare in? Francescorespinge l’ipotesi che rimbalza su alcuni giornali. E lo fa con una lunga intervista al quotidiano La Verità. Partendo dalla necessità di rivedere i parametri attuali. «Se lascatta quando si raggiungono 50 nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti – premette il governatore della– e se la media nazionale è attualmente di 11, la media dei nuovi positivi settimanali nellein questo momento è di 14 su 100.000 abitanti. Quindi, chi mette in giro certe ...

