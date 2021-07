Voleva ridurre la sudorazione ascellare: l’incredibile morte di un’influencer di 23 anni (Di giovedì 15 luglio 2021) Si può morire sotto i ferri durante un’operazione per la riduzione della sudorazione ascellare? A quanto pare sì ed è quanto accaduto a Odalis Santos Mena di 23 anni, nota influencer messicana di fitness. La giovane si era recata alla clinica SkinPiel a Guadalajara in Messico, una clinica che si occupa della cura della pelle. L’intento della ragazza era quello di ridurre la sudorazione ascellare attraverso un trattamento dal nome di MiraDry. Leggi anche -> Precipita da una cascata per colpa di un selfie: la drammatica morte di una giovane influencer ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Si può morire sotto i ferri durante un’operazione per la riduzione della? A quanto pare sì ed è quanto accaduto a Odalis Santos Mena di 23, nota influencer messicana di fitness. La giovane si era recata alla clinica SkinPiel a Guadalajara in Messico, una clinica che si occupa della cura della pelle. L’intento della ragazza era quello dilaattraverso un trattamento dal nome di MiraDry. Leggi anche -> Precipita da una cascata per colpa di un selfie: la drammaticadi una giovane influencer ...

Advertising

lucia_pal : @guidotweet Li si voleva ridurre esattamente dove sono arrivati adesso. Da Biden ci si aspettava un'apertura, però! - p64389000hamdf : @SATtrnt @moltomaltese no, non ha smesso *mai* di negare/ridurre in maniera più che ridicola, dando credito addirit… - marcoteddy94 : @TheCalippOne Però se dici 'voglio restare' ma poi per 1€ in più vai via a 0 vuol dire che quella frase era vuota e… - APatrignan : @MPenikas @ANTEO17 @Gio2020Gio @is_amazon @gio_c75 @francotaratufo2 @IlConteIT @lindaeciao @m_spagna @NapolitanoIda… - MEcosocialista : @kittesencul Bonafde voleva ridurre il numero dei giudici per ogni processo, liberando personale... Poi non so se è passato in legge... -

Ultime Notizie dalla rete : Voleva ridurre Processo Goracci, ex dipendente accusa l'ex sindaco di Gubbio ...posizione contro le componenti del Psi che avevano preferito allearsi col Pd se voleva ottenere il ... Mariella Roberti, che ha chiesto all'accusa e ai legali delle parti di ridurre drasticamente la ...

Un laboratorio del Politecnico di Milano ai Mulini di Gurone: "Casamatta" diventa case history ... una piattaforma di scambio di materiali, idee, progetti che mira a rimettere in circolo e ridurre ... Continua Zanini, "Lo vedevamo già con gli occhi di chi voleva un luogo comune dove fare cose . Oggi ...

Lecce, 56enne muore dopo intervento di riduzione dello stomaco. La famiglia presenta denuncia La Repubblica ...posizione contro le componenti del Psi che avevano preferito allearsi col Pd seottenere il ... Mariella Roberti, che ha chiesto all'accusa e ai legali delle parti didrasticamente la ...... una piattaforma di scambio di materiali, idee, progetti che mira a rimettere in circolo e... Continua Zanini, "Lo vedevamo già con gli occhi di chiun luogo comune dove fare cose . Oggi ...