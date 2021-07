(Di mercoledì 14 luglio 2021) Da "Dollarumma" a insulti di vario genere: è finita nel peggiore dei modi la storia d'amore trae il Milan. Inon hanno perdonato il suo addio e il suo post di saluto non è stato apprezzato

Advertising

zazoomblog : Bufera su Gigio. I tifosi lo attaccano: Prendi per il c... - #Bufera #Gigio. #tifosi #attaccano: -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Gigio

il Giornale

C'è chi però ha preso le sue difese, ovvero l'ex attaccante Luca Toni: "Chi criticanon capisce che l'errore principale è stato del Milan che lo ha lasciato andare. La priorità assoluta era ...Il centravanti della nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 in Germania ha scritto sui social rivolgendosi direttamente a '' e accusando senza mezzi termini il Milan:Da "Dollarumma" a insulti di vario genere: è finita nel peggiore dei modi la storia d'amore tra Gigio e il Milan. I tifosi non hanno perdonato il suo addio e il suo post di saluto non è stato apprezza ...Gigio Donnarumma, l’eroe di Wembley e miglior giocatore degli Europei, con un post sui social ha dato l’addio ufficiale al Milan.