Fabrizio Corona fa gli auguri a Belén Rodriguez per la nascita di Luna Marì: il messaggio condiviso sui social (Di lunedì 12 luglio 2021) Fabrizio Corona ha fatto gli auguri a Belén per la nascita della piccola Luna Marì, la bimba è nata nella “Notte magica” di un’Italia Azzurra, in festa per la vittoria della Nazionale all’Europeo 2020. La piccola Luna Marì è nata intorno alle 2.30 del mattino, ben lontana da Milano (come preannunciato dalla stessa Belén). Ad annunciare la nascita dela piccola, sia la neo-mamma Belén sia il neo-papà Antonino Spinalbese hanno condiviso con i fan una foto. La coppia si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 luglio 2021)ha fatto gliper ladella piccola, la bimba è nata nella “Notte magica” di un’Italia Azzurra, in festa per la vittoria della Nazionale all’Europeo 2020. La piccolaè nata intorno alle 2.30 del mattino, ben lontana da Milano (come preannunciato dalla stessa). Ad annunciare ladela piccola, sia la neo-mammasia il neo-papà Antonino Spinalbese hannocon i fan una foto. La coppia si ...

