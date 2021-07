Campari-Moët Hennessy, jv per creare player premium nel canale e-commerce (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Moët Hennessy e Campari Group hanno annunciato la creazione di una joint venture (JV) al 50/50 con l’obiettivo di investire in società di e-commerce Wine&Spirit per costruire un player europeo specializzato in questo canale in crescita. Nell’ambito della partnership, Campari Group conferirà alla JV la propria partecipazione in Tannico. Tannico – focalizzato nella vendita online a nome proprio di vini e spirit premium – possiede anche una quota di maggioranza in Ventealapropriete.com, piattaforma di e-commerce per la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) –Group hanno annunciato la creazione di una joint venture (JV) al 50/50 con l’obiettivo di investire in società di e-Wine&Spirit per costruire uneuropeo specializzato in questoin crescita. Nell’ambito della partnership,Group conferirà alla JV la propria partecipazione in Tannico. Tannico – focalizzato nella vendita online a nome proprio di vini e spirit– possiede anche una quota di maggioranza in Ventealapropriete.com, piattaforma di e-per la ...

