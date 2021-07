Ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e Sociologi. CGIL: “ottima scelta”. (Di domenica 11 luglio 2021) La Fp CGIL giudica positiva la scelta della Commissione Bilancio della Camera di approvare il Ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e sociologi. “Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del Ruolo socio sanitario per operatori socio-sanitari, Assistenti Sociali e sociologi. Ora il Parlamento licenzi ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) La Fpgiudica positiva ladella Commissione Bilancio della Camera di approvare ilper OSS,logi. “Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento delper operatori-sanitari,logi. Ora il Parlamento licenzi ...

Advertising

AssoCare : La Fp Cgil giudica positiva la scelta della Commissione Bilancio della Camera di approvare il ruolo socio-sanitario… - cgil_fp : RT @FpCgilNazionale: ?? Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del ruolo socio sanitario per opera… - antonioamantini : RT @FpCgilNazionale: ?? Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del ruolo socio sanitario per opera… - FpCgilNovaraVco : RT @FpCgilNazionale: ?? Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del ruolo socio sanitario per opera… - RondIla : RT @FpCgilNazionale: ?? Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del ruolo socio sanitario per opera… -