Covid, in Italia 1.391 nuovi casi e 7 decessi (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Situazione stabile dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati, secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.391 (-9) a fronte di un numero di tamponi effettuati inferiore rispetto a ieri, 143.332. Dato che fa crescere il tasso di positività allo 0,97%. I decessi sono stati 7 rispetto ai 12 di ieri. I guariti sono 1.318, mentre gli attuali positivi salgono di 66 attestandosi su un numero totale di 41.081. Nuovo calo negli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.134 (-13), 161 i degenti ospitati attualmente nelle terapie intensive ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Situazione stabile deiinnelle ultime 24 ore. Icontagiati, secondo quanto rilevato dal consueto bollettino del ministero della Salute, sono 1.391 (-9) a fronte di un numero di tamponi effettuati inferiore rispetto a ieri, 143.332. Dato che fa crescere il tasso di positività allo 0,97%. Isono stati 7 rispetto ai 12 di ieri. I guariti sono 1.318, mentre gli attuali positivi salgono di 66 attestandosi su un numero totale di 41.081. Nuovo calo negli ospedali. I pazienti ricoverati sono 1.134 (-13), 161 i degenti ospitati attualmente nelle terapie intensive ...

Advertising

Adnkronos : '#Covid in Italia, a fine agosto rischio 11mila contagi': lo studio riservato a disposizione del governo pubblicato… - Corriere : ?? La guida per muoversi nella giungla di regole che normano il rientro in Italia ai tempi della pandemia - fanpage : È allarme Covid a Wembley a poche ore dalla finalissima tra Italia e Inghilterra. #11luglio - farfarello13 : RT @GianandreaGaian: Il boom di casi di Covid in Tunisia ha indotto la Libia a chiudere la friontiera col vicino. Invece in Italia i tunisi… - cicciodevilla : RT @Agenzia_Ansa: Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero del… -