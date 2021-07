Arbitro Italia-Inghilterra, chi è il fischietto della Finale. Precedenti con azzurri e squadre di club (Di domenica 11 luglio 2021) Nella serata di oggi, domenica 11 luglio, termineranno gli Europei di calcio: allo stadio Wembley di Londra, in Inghilterra, si giocherà la finalissima della manifestazione, Italia-Inghilterra. L’incontro delle ore 21.00, deciderà la vincitrice del torneo. Sarà il neerlandese Björn Kuipers ad arbitrare la sfida, che si giocherà allo stadio Wembley di Londra: il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra in qualità di assistenti, mentre il quarto uomo sarà l’iberico Carlos del Cerro Grande. Il VAR sarà il tedesco Bastian Dankert. Nato il 28 marzo 1973, Kuipers è ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Nella serata di oggi, domenica 11 luglio, termineranno gli Europei di calcio: allo stadio Wembley di Londra, in, si giocherà la finalissimamanifestazione,. L’incontro delle ore 21.00, deciderà la vincitrice del torneo. Sarà il neerlandese Björn Kuipers ad arbitrare la sfida, che si giocherà allo stadio Wembley di Londra: il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra in qualità di assistenti, mentre il quarto uomo sarà l’iberico Carlos del Cerro Grande. Il VAR sarà il tedesco Bastian Dankert. Nato il 28 marzo 1973, Kuipers è ...

