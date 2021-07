Selvaggia Lucarelli umilia Fedez: del Ddl Zan non ha capito niente, è solo un gran paraculo (Di sabato 10 luglio 2021) La Lucarelli inveisce contro Fedez. Ma dalla «spettacolarizzazione disturbante della beneficenza» che lamentava a dicembre. All’«atteggiamento vagamente mafiosetto», ostentato dal rapper durante le estenuanti polemiche legate al Concertone del primo maggio: non è certo la prima volta… Fedez allora, ancora una volta, è costretto a incassare l’ultima sferzata al vetriolo che la Lucarelli gli dispensa, dall’alto di una scienza infusa che le fa credere di avere sempre la verità in tasca. Un difettuccio che in realtà entrambe i duellanti hanno. E che tirano fuori in quantità industriali ogni qual volta c’è da discutere e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Lainveisce contro. Ma dalla «spettacolarizzazione disturbante della beneficenza» che lamentava a dicembre. All’«atteggiamento vagamente mafiosetto», ostentato dal rapper durante le estenuanti polemiche legate al Concertone del primo maggio: non è certo la prima volta…allora, ancora una volta, è costretto a incassare l’ultima sferzata al vetriolo che lagli dispensa, dall’alto di una scienza infusa che le fa credere di avere sempre la verità in tasca. Un difettuccio che in realtà entrambe i duellanti hanno. E che tirano fuori in quantità industriali ogni qual volta c’è da discutere e ...

