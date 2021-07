Roy Hodgson e Gravina hanno parlato della finale di Euro 2020 (Di sabato 10 luglio 2021) Manca sempre meno ad Italia-Inghilterra, ultimo atto dell’Europeo itinerante. Alla vigilia della finale c’è stato spazio per le dichiarazioni di Roy Hodgson e Gabriele Gravina, rispettivamente ex Commissario Tecnico dell’Inghilterra dal 2012 fino al 2016 e presidente della FIGC. Cosa hanno detto Roy Hodgson e Gravina? Il mister ha parlato della gara e anche del suo futuro. “A Wembley, domani sera, si affronteranno senza alcun dubbio due delle migliori squadre d’Europa. Per distacco. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Manca sempre meno ad Italia-Inghilterra, ultimo atto dell’peo itinerante. Alla vigiliac’è stato spazio per le dichiarazioni di Roye Gabriele, rispettivamente ex Commissario Tecnico dell’Inghilterra dal 2012 fino al 2016 e presidenteFIGC. Cosadetto Roy? Il mister hagara e anche del suo futuro. “A Wembley, domani sera, si affronteranno senza alcun dubbio due delle migliori squadre d’pa. Per distacco. ...

Advertising

giaco_iaco : ?????????????????? Roy #Hodgson in esclusiva ORA su @TuttoMercatoWeb ?????????????????? '#ItaliaInghilterra, a Wembley si sfidano le… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Roy Hodgson presenta Italia-Inghilterra: 'Sfida fra le migliori. Futuro? Non alleno più' - SEMPREFMILAN : RT @_talebanikov: @RealMarco94 Poi parliamo di Eze + Olise. Uno a SX l’altro a DX e senza Roy Hodgson, anche se Vieira non m’ispira fiducia - _talebanikov : @RealMarco94 Poi parliamo di Eze + Olise. Uno a SX l’altro a DX e senza Roy Hodgson, anche se Vieira non m’ispira fiducia - marcosalemi67 : @RobertoRenga @francescorende L'ho visto fare soltanto a lui, malgrado fossero in molti a battere con le '3 dita'..… -