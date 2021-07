Sabrina Ghio dopo la biopsia rivela: “il processo tumorale era già iniziato” (Di venerdì 9 luglio 2021) Qualche ora fa Sabrina Ghio ha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salute dopo l’operazione. L’ex tronista piuttosto spaventata ha confessato “la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato“. Vediamo nel dettaglio le sue parole. Sabrina Ghio dopo l’operazione rivela il risultato della biopsiaQualche settimana fa Sabrina Ghio ha fatto spaventare i fan dopo aver postato alcune foto dopo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Qualche ora faha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salutel’operazione. L’ex tronista piuttosto spaventata ha confessato “lache ilera già“. Vediamo nel dettaglio le sue parole.l’operazioneil risultato dellaQualche settimana faha fatto spaventare i fanaver postato alcune foto...

