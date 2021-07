Milan, Papin: “Maignan? Somiglia a Donnarumma, è un portiere fantastico” (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ex attaccante del Milan Jean-Pierre Papin ha azzardato il paragona tra Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) L'ex attaccante delJean-Pierreha azzardato il paragona tra Mikee Gianluigi. Questo il suo pensiero

Advertising

Milannews24_com : Papin: «Milan, che rimpianto andarmene via. Giroud? Fa sempre gol» - SEMPREFMILAN : RT @RibaltaRossoner: JP Papin sul canale ufficiale Twitch del #Milan ?? 'Per me è stato un privilegio giocare nel Milan, in questa squadra,… - la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: JP Papin sul canale ufficiale Twitch del #Milan ?? 'Per me è stato un privilegio giocare nel Milan, in questa squadra,… - Pierlun : RT @Alobrasil74: Jean Pierre Papin sul canale telematico twitch: “Il Milan è la cosa migliore avuta nella mia carriera. Un privilegio gioca… - TOSADORIDANIELA : RT @Alobrasil74: Jean Pierre Papin sul canale telematico twitch: “Il Milan è la cosa migliore avuta nella mia carriera. Un privilegio gioca… -