Immissioni in ruolo docenti 2021, la guida completa: ordine graduatorie, posti accantonati, scelta provincia e scuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22: il Ministero mette a punto il sistema informatico che permetterà di gestire online le convocazioni, sulla base di una azione coordinata a livello di Uffici Scolastici regionali e provinciali. Già utilizzata lo scorso anno scolastico, ha necessità di essere implementata prevedendo anche le nuove graduatorie che saranno utilizzate quest'anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021)inper l'anno scolastico/22: il Ministero mette a punto il sistema informatico che permetterà di gestire online le convocazioni, sulla base di una azione coordinata a livello di Uffici Scolastici regionali eli. Già utilizzata lo scorso anno scolastico, ha necessità di essere implementata prevedendo anche le nuoveche saranno utilizzate quest'anno. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Concorsi ordinari, da bandire entro ottobre 2021: immissioni in ruolo dei vincitori entro settembre 2022. Emendamen… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: tutorial, guida e faq del MI sulla procedura automatizzata --… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, dalle graduatorie di merito a quelle provinciali [Diretta 09/07 ore 15:30] --… - p_durantescuola : M.I. – 09/07/2021 – Immissioni in ruolo automatizzate – Tutorial per gli aspiranti docenti – Video - ProDocente : Concorsi ordinari, da svolgere a partire da ottobre 2021: immissioni in ruolo dei vincitori entro settembre 2022. E… -