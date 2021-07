Finale di Wembley, Londra: “Tifosi italiani non venite in Gb”. Intanto la stampa ci irride (Di venerdì 9 luglio 2021) “italiani, non venite per la Finale”. Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps esorta i Tifosi italiani a non cercare di arrivare in Inghilterra per la Finale degli europei di domenica. A chi gli ha chiesto se avrebbe raccomandato ai Tifosi italiani di andare allo stadio per assistere alla Finale, il ministro ha detto: “No è la risposta a questa semplice domanda”. “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare. Per questo sono stati cancellati molti voli diretti e charter, ha aggiunto in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) “, nonper la”. Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps esorta ia non cercare di arrivare in Inghilterra per ladegli europei di domenica. A chi gli ha chiesto se avrebbe raccomandato aidi andare allo stadio per assistere alla, il ministro ha detto: “No è la risposta a questa semplice domanda”. “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare. Per questo sono stati cancellati molti voli diretti e charter, ha aggiunto in ...

