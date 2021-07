Mourinho: "Non sono qui in vacanza, vogliamo una Roma vincente nel tempo" (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma - È il giorno di José Mourinho. Questo pomeriggio alle 13.30 il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella magnifica location di Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, con vista panoramica ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021)- È il giorno di José. Questo pomeriggio alle 13.30 il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella magnifica location di Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, con vista panoramica ...

Advertising

angelomangiante : #Mourinho: ' Non è la Roma di Mourinho. È la Roma dei romanisti. Io sono solo uno in più, niente di più. Sono qui p… - FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - FBiasin : Nessuno può sapere che risultati riuscirà ad ottenere, ma tutti possono vedere l'entusiasmo che è già riuscito a cr… - hbk_89 : RT @1411nico: #Mourinho 'È difficile vincere e restare ad alto livello. Vincere una volta sola e poi non avere i soldi per pagare gli stipe… - hbk_89 : RT @SCUtweet: #Mourinho ?? È difficile vincere e restare ad alto livello. Vincere una volta sola e poi non avere i soldi per pagare gli sti… -