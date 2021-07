Italia-Spagna, Lineker continua a pungere gli azzurri: “che catenaccio!” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gary Lineker, ex attaccante inglese e adesso commentatore tv continua a pungere l’Italia, nel mirino l’atteggiamento della squadra azzurra considerato troppo rinunciatario. La squadra di Roberto Mancini ha staccato il pass per l’ultimo atto e adesso affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Gli azzurri hanno strappato la qualificazione con i denti, la compagine di Luis Enrique si è dimostrata molto forte. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Chiesa e Morata, la Spagna ha continuato a giocare con grandissima qualità. La squadra di Mancini ha chiuso ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gary, ex attaccante inglese e adesso commentatore tvl’, nel mirino l’atteggiamento della squadra azzurra considerato troppo rinunciatario. La squadra di Roberto Mancini ha staccato il pass per l’ultimo atto e adesso affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Glihanno strappato la qualificazione con i denti, la compagine di Luis Enrique si è dimostrata molto forte. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Chiesa e Morata, lahato a giocare con grandissima qualità. La squadra di Mancini ha chiuso ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - servino_angela : @givagivaz Come si gridava ieri L'ITALIA NU SI SPAGNA.... - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Per Italia-Spagna 17,4 milioni di spettatori su Rai1, 67,5% di share -